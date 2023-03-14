Матикайнен (Раппу) София Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1866
Дата смертиПосле 27.02.1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1886
Рождение ребёнка
06.07.1897
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Петрович
Рождение ребёнка
02.11.1899
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Петрович
Смерть
После 27.02.1925