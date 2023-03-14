Матикайнен (Раппу) София Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Раппу) София Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1866

Дата смерти

После 27.02.1925

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1886

Муж: Матикайнен Иван Петрович

Рождение ребёнка
06.07.1897

Сын: Матикайнен Адам Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Петрович

Рождение ребёнка
02.11.1899

Сын: Матикайнен Иван Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Петрович

Смерть
После 27.02.1925
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