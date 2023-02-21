Шипицына Ульяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипицына Ульяна Федоровна

Шипицына Ульяна Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шипицын Лаврентий Ефимович

Отец ребёнка: Шипицын Ефим Гаврилович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Шипицын Ефим Гаврилович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
?.08.1850

Дочь: Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Шипицын Ефим Гаврилович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Ефим Гаврилович

Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close