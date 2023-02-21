Шипицына Ульяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Шипицын Лаврентий Ефимович
Отец ребёнка: Шипицын Ефим Гаврилович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Шипицын Ефим Гаврилович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
?.08.1850
Дочь: Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Шипицын Ефим Гаврилович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол