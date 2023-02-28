Романов Константин Константинович
Место рождения
Дата рождения22.10.1858
Дата смерти15.06.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1858 по 1877
Место жительства
С 1878
Смерть
15.06.1915
Павловск, Царскосельский уезд