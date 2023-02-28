Романов Константин Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Константин Константинович

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Место рождения

Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

22.10.1858

Дата смерти

15.06.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
Место жительства
С 1858 по 1877
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1878
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.06.1915
Павловск, Царскосельский уезд
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