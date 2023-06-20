Куличкина Иванна? Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Воронкова Акулина (Акилина?) Константиновна
Отец ребёнка: Куличкин Константин
Рождение ребёнка
?.07.1824 ст.
Дочь: Марина Константиновна
Отец ребёнка: Куличкин Константин
Рождение ребёнка
?.09.1830 ст.
Дочь: Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Куличкин Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куличкин Алексей Константинович
Отец ребёнка: Куличкин Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куличкин Константин
Смерть
Неизвестно