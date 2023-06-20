Куличкина Иванна? Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куличкина Иванна? Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Воронкова Акулина (Акилина?) Константиновна

Отец ребёнка: Куличкин Константин

Троицкое, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.07.1824 ст.

Дочь: Марина Константиновна

Отец ребёнка: Куличкин Константин

Троицкое, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.09.1830 ст.

Дочь: Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Куличкин Константин

Троицкое, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куличкин Алексей Константинович

Отец ребёнка: Куличкин Константин

Троицкое, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куличкин Константин

Смерть
Неизвестно