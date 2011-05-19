Пушкин Александр Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкин Александр Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1967

Дата смерти

19.05.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1990

Сын: Пушкин Илья Александровия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.05.2011