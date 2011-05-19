Пушкин Александр Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1967
Дата смерти19.05.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1990
Сын: Пушкин Илья Александровия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.05.2011