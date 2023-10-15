Трунова Ирина (Арина?) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунова Ирина (Арина?) Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трунов Егор (Георгий) Евлампиевич

Рождение ребёнка
23.07.1926

Сын: Трунов Сергей Егорович

Отец ребёнка: Трунов Егор (Георгий) Евлампиевич

Рождение ребёнка
25.01.1929

Дочь: Матвеева (Трунова) Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Трунов Егор (Георгий) Евлампиевич

Богданово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.01.1932

Дочь: Савосина (Трунова) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Трунов Егор (Георгий) Евлампиевич

Рождение ребёнка
07.05.1935

Сын: Трунов Алексей Егорович

Отец ребёнка: Трунов Егор (Георгий) Евлампиевич

Смерть
Неизвестно

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