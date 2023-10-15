Трунова Ирина (Арина?) Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1926
Отец ребёнка: Трунов Егор (Георгий) Евлампиевич
Рождение ребёнка
25.01.1929
Дочь: Матвеева (Трунова) Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Трунов Егор (Георгий) Евлампиевич
Богданово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.01.1932
Дочь: Савосина (Трунова) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Трунов Егор (Георгий) Евлампиевич
Рождение ребёнка
07.05.1935
Отец ребёнка: Трунов Егор (Георгий) Евлампиевич
Смерть
Неизвестно