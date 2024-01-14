Кваскова Феоктиста Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваскова Феоктиста Петровна

Место рождения

деревня Никифорово, Угличский район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1902 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Никифорово, Угличский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.10.1923

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Квасков Николай

Бракосочетание
До 1924

Муж: Квасков Николай

Развод
До 29.05.1926

Муж: Квасков Николай

Рождение ребёнка
1926

Сын: Квасков Василий

Отец ребёнка: Квасков Николай

д. Никифорово
Смерть
Неизвестно
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