Кваскова Феоктиста Петровна
Место рождениядеревня Никифорово, Угличский район, Ярославская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
деревня Никифорово, Угличский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.10.1923
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Квасков Николай
Бракосочетание
До 1924
Муж: Квасков Николай
Развод
До 29.05.1926
Муж: Квасков Николай
Рождение ребёнка
1926
Сын: Квасков Василий
Отец ребёнка: Квасков Николай
д. Никифорово
Смерть
Неизвестно