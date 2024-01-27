Козулин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козулин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.11.1777

Жена: Козулина Марфа Григорьевна

1777 год. №29 21 ноября Венчан крестьяни Василий Козулин Идинскаго острога крестьянина Григорья Рублева з дочерью его девой Марфой первым браком ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело ... Показать все
Место жительства
21.11.1777
Каменка, Боханский муниципальный район, Иркутская область
1777 год. №29 21 ноября Венчан крестьяни Василий Козулин Идинскаго острога крестьянина Григорья Рублева з дочерью его девой Марфой первым браком ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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