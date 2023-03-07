Перевозников Никита (Микитка Митка) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеревозников Никита (Микитка Митка) Иванов

Перевозников Никита (Микитка Митка) Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1605

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1605

Отец: Перевозников Иван (Ивашко) Лукин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1632

Сын: Перевозников Дорофей (Доронка) Никитин

Мать ребёнка: не указана

Оглоблино, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1634

Сын: Перевозников Тимофей (Тимошка) Никитин

Мать ребёнка: не указана

Оглоблино, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1637

Сын: Перевозников Родион (Ротка) Никитин

Мать ребёнка: не указана

Оглоблино, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1639

Сын: Перевозников Карп (Карпик) Никитин

Мать ребёнка: не указана

Оглоблино, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1641

Сын: Перевозников Федор (Фетка) Никитин

Мать ребёнка: не указана

Оглоблино, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1642

Сын: Перевозников Никифор (Микифорко) Никитин

Мать ребёнка: не указана

Оглоблино, город Слободской, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Оглоблино, город Слободской, Кировская область
Смерть
После 1646
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close