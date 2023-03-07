Перевозников Никита (Микитка Митка) Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1605
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1605
Отец: Перевозников Иван (Ивашко) Лукин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1632
Сын: Перевозников Дорофей (Доронка) Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1634
Сын: Перевозников Тимофей (Тимошка) Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1637
Сын: Перевозников Родион (Ротка) Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1639
Сын: Перевозников Карп (Карпик) Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1641
Сын: Перевозников Федор (Фетка) Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1642
Сын: Перевозников Никифор (Микифорко) Никитин
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646