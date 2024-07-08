Зайцев Григорий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Солиенко Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
26.09.1943
Дочь: Стогнеева Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Солиенко Ульяна Павловна
Смерть
Неизвестно