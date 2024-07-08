Зайцев Григорий Стефанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцев Григорий Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Солиенко Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
26.09.1943

Дочь: Стогнеева Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Солиенко Ульяна Павловна

Смерть
Неизвестно

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