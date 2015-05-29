Югасева (Бреусова) Варвара Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Югасева (Бреусова) Варвара Федотовна

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Место рождения

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд

Дата рождения

15.09.1925

Дата смерти

29.05.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1925

Отец: Бреусов Федот Максимович

Мать: Бреусова Анастасия Тимофеевна

Хорошовка, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1962

Дочь: Югасева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Югасев Василий Алексеевич

Разсоховичи, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Югасев Василий Алексеевич

Смерть
29.05.2015
Мурин-Бор, Костюковичский район, Могилёвская область
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