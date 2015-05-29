Югасева (Бреусова) Варвара Федотовна
Место рождения
Дата рождения15.09.1925
Дата смерти29.05.2015
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1925
Рождение ребёнка
10.01.1962
Дочь: Югасева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Югасев Василий Алексеевич
Разсоховичи, Костюковичская волость, Климовичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.2015
Мурин-Бор, Костюковичский район, Могилёвская область