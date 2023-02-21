Кукушкина (Соловьёва) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1898
Дата смерти15.11.1967
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1898
Отец: Соловьёв Василий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1924
Сын: Кукушкин Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Кукушкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Кукушкин Яков Иванович
Д. Холкино
Смерть
15.11.1967