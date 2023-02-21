Кукушкина (Соловьёва) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкина (Соловьёва) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1898

Дата смерти

15.11.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1898

Отец: Соловьёв Василий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1924

Сын: Кукушкин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Кукушкин Яков Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кукушкин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кукушкин Яков Иванович

Д. Холкино
Смерть
15.11.1967
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