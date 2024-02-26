Пешеходова Ирина Вячеславна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешеходова Ирина Вячеславна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: Пешеходов Вячеслав Серафимович

Мать: Пешеходова Лидия

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