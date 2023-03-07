Неверова (Соколова) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Соколов Иван Николаевич
Мать: Соколова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Неверов Георгий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шабурова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно