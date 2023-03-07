Неверова (Соколова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неверова (Соколова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Линивцево, Пречистенская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Соколов Иван Николаевич

Мать: Соколова Евгения

Линивцево, Пречистенская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неверов Георгий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неверов Георгий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Шабурова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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