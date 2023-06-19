Пелагея Ильина
Место рождения
Дата рождения1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784 ст.
Дочь: Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Петр Тихонов
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Соколов-Тихонов Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Тихонов
Рождение ребёнка
1798 ст.
Отец ребёнка: Петр Тихонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Тихонов
Григорово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно