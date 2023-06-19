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Пелагея Ильина

Место рождения

Гужово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гужово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1784 ст.

Дочь: Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Петр Тихонов

Гужово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Соколов-Тихонов Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Тихонов

Гужово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Соколов Александр Петров

Отец ребёнка: Петр Тихонов

Гужово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Тихонов

Григорово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно