Яков Антропов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Антропов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1710 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Антроп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Леон Яковлев

Мать ребёнка: Степанида Антипова

Рождение ребёнка
1731

Сын: Петр Яковлев

Мать ребёнка: Степанида Антипова

Рождение ребёнка
1739

Сын: Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Степанида Антипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Антипова

Смерть
Неизвестно