Яков Антропов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Антроп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Леон Яковлев
Мать ребёнка: Степанида Антипова
Рождение ребёнка
1731
Сын: Петр Яковлев
Мать ребёнка: Степанида Антипова
Рождение ребёнка
1739
Сын: Дмитрий Яковлев
Мать ребёнка: Степанида Антипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Антипова
Смерть
Неизвестно