Юсипова (Аблязова) Фатыма Саттаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсипова (Аблязова) Фатыма Саттаровна

Место рождения

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1906

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юсипов Равиль Сафинович

Отец ребёнка: Юсипов Сафи Юсипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юсипов Марат Сафинович

Отец ребёнка: Юсипов Сафи Юсипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абубякирова (Юсипова) Ирек Сафиулловна

Отец ребёнка: Юсипов Сафи Юсипович

Рождение ребёнка
11.08.1932

Сын: Юсипов Шамиль Сафинович

Отец ребёнка: Юсипов Сафи Юсипович

Смерть
1972

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