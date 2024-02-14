Юсипова (Аблязова) Фатыма Саттаровна
Место рожденияс.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1906
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юсипов Сафи Юсипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юсипов Сафи Юсипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абубякирова (Юсипова) Ирек Сафиулловна
Отец ребёнка: Юсипов Сафи Юсипович
Рождение ребёнка
11.08.1932
Отец ребёнка: Юсипов Сафи Юсипович
Смерть
1972