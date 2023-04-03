Быстров Василий Иоаннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыстров Василий Иоаннович

Быстров Василий Иоаннович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Быстров Иоанн Григорьевич

Мать: Быстрова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Шадрина Агния Васильевна

Мать ребёнка: Быстрова Апполинария Степановна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Быстров Николай Васильевич

Мать ребёнка: Быстрова Апполинария Степановна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Попова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Быстрова Апполинария Степановна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Быстров Петр Васильевич

Мать ребёнка: Быстрова Апполинария Степановна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Вешнякова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Быстрова Апполинария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быстрова Апполинария Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
1882