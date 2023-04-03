Быстров Василий Иоаннович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти1882
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Шадрина Агния Васильевна
Мать ребёнка: Быстрова Апполинария Степановна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Быстров Николай Васильевич
Мать ребёнка: Быстрова Апполинария Степановна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Попова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Быстрова Апполинария Степановна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Быстрова Апполинария Степановна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Вешнякова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Быстрова Апполинария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
1882