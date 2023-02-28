Крехтунов Афанасий Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крехтунов Афанасий Моисеев

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Место рождения

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Крехтунов Моисей Ефимов

Мать: Крехтунова Матрена

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834
Рождение ребёнка
До 1858

Сын: Крехтунов Федот Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
До 1859

Дочь: Крехтунова Фекла Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Крехтунов Евдоким Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Крехтунов Петр Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Крехтунов Михаил Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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