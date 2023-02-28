Крехтунов Афанасий Моисеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Крехтунов Моисей Ефимов
Мать: Крехтунова Матрена
Смерть
После 1834
Рождение ребёнка
До 1858
Сын: Крехтунов Федот Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1859
Дочь: Крехтунова Фекла Афанасьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1860
Сын: Крехтунов Евдоким Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1865
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1865
Сын: Крехтунов Михаил Афанасьев
Мать ребёнка: не указана