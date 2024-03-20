Николаева (Кулакова) Мария Андреевна
Место рождениясело Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Дата рождения1914
Дата смерти18.03.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.07.1936
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Николаев Иван Ефимович
дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.09.1946
Сын: Николаев Николай Иванович
Отец ребёнка: Николаев Иван Ефимович
дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.08.1948
Отец ребёнка: Николаев Иван Ефимович
дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.03.1951
Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
27.04.1954
Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1955
Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
27.08.1958
Люберцы, Московская область
Смерть
18.03.1989
Похороны
Неизвестно
Москва, Щербинское кладбище