Николаева (Кулакова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Кулакова) Мария Андреевна

Место рождения

село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

18.03.1989

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Дети

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1939 г.р.
1946 г.р.
1948 г.р.
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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Кулаков Андрей Павлович

Мать: Кулакова Пелагея Матвеевна

село Вишневое, Старо-Юрьевский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Николаев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Николаев Иван Ефимович

дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.09.1946

Сын: Николаев Николай Иванович

Отец ребёнка: Николаев Иван Ефимович

дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.08.1948

Сын: Николаев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Николаев Иван Ефимович

дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Иван Ефимович

Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
27.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Иван Ефимович

Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Иван Ефимович

Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
27.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Иван Ефимович

Люберцы, Московская область
Смерть
18.03.1989
Похороны
Неизвестно
Москва, Щербинское кладбище
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