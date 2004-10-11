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Соловьев Роман Евгеньевич
Соловьев Роман Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.10.2004
Пол
Мужской
Отец
Соловьев Евгений Владимирович
1983 г.р.
Мать
Муравьева (Кошляк) Татьяна Викторовна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
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ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.2004
Отец:
Соловьев Евгений Владимирович
Мать:
Муравьева Татьяна Викторовна
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