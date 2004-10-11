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Соловьев Роман Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.2004

Отец: Соловьев Евгений Владимирович

Мать: Муравьева Татьяна Викторовна