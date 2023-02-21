Куликова (Митяева) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Митяева) Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митяев Николай Андреевич

Мать: Митяева Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Петр

Вышла замуж в деревне Сорочий куст
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Игнат Петрович

Отец ребёнка: Куликов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ку Николай Петрович

Отец ребёнка: Куликов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Александр Петрович

Отец ребёнка: Куликов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Анисия Петровна

Отец ребёнка: Куликов Петр

Смерть
Неизвестно
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