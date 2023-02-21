Куликова (Митяева) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митяев Николай Андреевич
Мать: Митяева Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликов Петр
Вышла замуж в деревне Сорочий куст
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куликов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ку Николай Петрович
Отец ребёнка: Куликов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Александр Петрович
Отец ребёнка: Куликов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Анисия Петровна
Отец ребёнка: Куликов Петр
Смерть
Неизвестно