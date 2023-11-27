Агиров Амин Хаджисмелович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.04.1990
Дочь: Цей Аида Аминовна
Мать ребёнка: Агирова Нафисет Николаевна
Рождение ребёнка
29.10.1993
Дочь: Кинечева Саида Аминовна
Мать ребёнка: Агирова Нафисет Николаевна
Рождение ребёнка
08.01.2002
Мать ребёнка: Агирова Нафисет Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно