Агиров Амин Хаджисмелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгиров Амин Хаджисмелович

Агиров Амин Хаджисмелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1990

Дочь: Цей Аида Аминовна

Мать ребёнка: Агирова Нафисет Николаевна

Рождение ребёнка
29.10.1993

Дочь: Кинечева Саида Аминовна

Мать ребёнка: Агирова Нафисет Николаевна

Рождение ребёнка
08.01.2002

Сын: Агиров Азамат Аминович

Мать ребёнка: Агирова Нафисет Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агирова Нафисет Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close