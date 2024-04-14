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Гребнев Семен Васильевич

Место рождения

Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Гребнев Василий Никитич

Мать: Гребнева Евдокия Артамоновна

Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребнева Ирина Силина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребнева (Лаврукова) Прасковья Никоновна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Гребнев Захар Семенович

Мать ребёнка: Гребнева (Лаврукова) Прасковья Никоновна

Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.10.1786

Сын: Гребнев Афанасий Семенович

Мать ребёнка: Гребнева (Лаврукова) Прасковья Никоновна

Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Гребнев Игнатий Семенович

Мать ребёнка: Гребнева (Лаврукова) Прасковья Никоновна

Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Гребнев Лука Семенович

Мать ребёнка: Гребнева (Лаврукова) Прасковья Никоновна

Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Гребнева) Анна Семеновна

Мать ребёнка: Гребнева (Лаврукова) Прасковья Никоновна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Гребнева) Степанида Семеновна

Мать ребёнка: Гребнева (Лаврукова) Прасковья Никоновна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Гребнева) Соломонида Семеновна

Мать ребёнка: Гребнева Ирина Силина

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Гребнева) Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Гребнева Ирина Силина

Смерть
1839
Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

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