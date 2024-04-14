Гребнев Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гребнева Ирина Силина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Гребнева (Лаврукова) Прасковья Никоновна
Рождение ребёнка
24.10.1786
Сын: Гребнев Афанасий Семенович
Мать ребёнка: Гребнева (Лаврукова) Прасковья Никоновна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Гребнев Игнатий Семенович
Мать ребёнка: Гребнева (Лаврукова) Прасковья Никоновна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Гребнева (Лаврукова) Прасковья Никоновна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Гребнева) Анна Семеновна
Мать ребёнка: Гребнева (Лаврукова) Прасковья Никоновна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Гребнева) Степанида Семеновна
Мать ребёнка: Гребнева (Лаврукова) Прасковья Никоновна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Гребнева) Соломонида Семеновна
Мать ребёнка: Гребнева Ирина Силина
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Гребнева) Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Гребнева Ирина Силина
Смерть
1839