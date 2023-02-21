Токарева Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1903
Дата смерти19.02.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1938
Отец ребёнка: Токарев Нефед Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Нефедовна
Отец ребёнка: Токарев Нефед Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токарева Мария Нефедовна
Отец ребёнка: Токарев Нефед Иванович
Смерть
19.02.1989
Похороны
Неизвестно
Клопиха, Семеновский, Нижегородская область
Кладбище деревни Клопиха