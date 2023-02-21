Токарева Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокарева Екатерина Яковлевна

Токарева Екатерина Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1903

Дата смерти

19.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1938

Сын: Токарев Иван Нефедович

Отец ребёнка: Токарев Нефед Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Нефед Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Нефедовна

Отец ребёнка: Токарев Нефед Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токарева Мария Нефедовна

Отец ребёнка: Токарев Нефед Иванович

Смерть
19.02.1989
Похороны
Неизвестно
Клопиха, Семеновский, Нижегородская область
Кладбище деревни Клопиха
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close