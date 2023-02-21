Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наум

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1885

Сын: Заботин Павел

Отец ребёнка: Заботин Степан

Семипалатинская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Заботин Иосиф

Отец ребёнка: Заботин Степан

Рождение ребёнка
10.09.1904

Сын: Заботин Павел

Отец ребёнка: Заботин Степан

Верный
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Заботин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новицкая (ровицкая?) Татьяна

Отец ребёнка: Заботин Степан

Смерть
Неизвестно
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