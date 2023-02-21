Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наум
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1885
Сын: Заботин Павел
Отец ребёнка: Заботин Степан
Семипалатинская область
Рождение ребёнка
1900
Сын: Заботин Иосиф
Отец ребёнка: Заботин Степан
Рождение ребёнка
10.09.1904
Сын: Заботин Павел
Отец ребёнка: Заботин Степан
Верный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Заботин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новицкая (ровицкая?) Татьяна
Отец ребёнка: Заботин Степан
Смерть
Неизвестно