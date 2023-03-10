Серов Дмитрий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти30.11.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Серых Афанасий Федотов?
Мать: Серова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Серова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Серова Евдокия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серова Евдокия Фёдоровна
Смерть
30.11.1942