Серов Дмитрий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеров Дмитрий Афанасьевич

Серов Дмитрий Афанасьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

30.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Серых Афанасий Федотов?

Мать: Серова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Серова Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Валерий Дмитриевич

Мать ребёнка: Серова Евдокия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Евдокия Фёдоровна

Смерть
30.11.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close