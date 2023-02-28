Кузьмина (Мерлушкина) Анна
Место рождения
Дата рождения18.08.1880
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1880
Отец: Мерлушкин Пётр
Мать: Мерлушкина Мария
Рождение ребёнка
10.03.1902
Дочь: Борисова Дария
Отец ребёнка: Кузьмин Александр
Новые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кузьмин Александр
Отец ребёнка: Кузьмин Александр
Россия
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Кузьмин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Захар
Отец ребёнка: Кузьмин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Кузьмин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Кузьмин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Иван
Отец ребёнка: Кузьмин Александр
Смерть
1960