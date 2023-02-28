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Кузьмина (Мерлушкина) Анна

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Место рождения

Старые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.08.1880

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1880

Отец: Мерлушкин Пётр

Мать: Мерлушкина Мария

Старые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.03.1902

Дочь: Борисова Дария

Отец ребёнка: Кузьмин Александр

Новые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Кузьмин Александр

Отец ребёнка: Кузьмин Александр

Россия
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Кузьмин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Захар

Отец ребёнка: Кузьмин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Кузьмин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Кузьмин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Иван

Отец ребёнка: Кузьмин Александр

Смерть
1960
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