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Климов Федор Прохоров

Место рождения

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климов Прохор Саввин

Мать: скрыто настройками приватности

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1849

Дочь: Харитина Федорова

Мать ребёнка: Домника Иванова

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1851

Сын: Климов Никон Федоров

Мать ребёнка: Домника Иванова

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1852

Сын: Климов Ермил Федоров

Мать ребёнка: Домника Иванова

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно