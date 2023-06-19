Климов Федор Прохоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климов Прохор Саввин
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1849
Дочь: Харитина Федорова
Мать ребёнка: Домника Иванова
Рождение ребёнка
17.03.1851
Сын: Климов Никон Федоров
Мать ребёнка: Домника Иванова
Рождение ребёнка
29.05.1852
Сын: Климов Ермил Федоров
Мать ребёнка: Домника Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно