Кадышникова (Кадышникова) Просковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышникова (Кадышникова) Просковья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Кадышников Яков Андреевич

Мать: Полагея Макаровна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Кадышников Василий Филиппович

Отец ребёнка: Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп

Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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