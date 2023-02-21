Кадышникова (Кадышникова) Просковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Кадышников Яков Андреевич
Мать: Полагея Макаровна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Кадышников Василий Филиппович
Отец ребёнка: Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп
Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно