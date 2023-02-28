Петр Прохоров
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Прохор Игнатьев
Мать: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Прокофий Петров
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Григорий Петров
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Егор Петров
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Александра Петрова
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Марфа Ефимова
Смерть
1856