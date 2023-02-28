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Петр Прохоров

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Прохор Игнатьев

Мать: Матрена Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Прокофий Петров

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Григорий Петров

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Прохоров Федор Петров

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Егор Петров

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Александра Петрова

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Прохоров Андрей Петров

Мать ребёнка: Марфа Ефимова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
1856
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