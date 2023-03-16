Московкина (Бушманова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосковкина (Бушманова) Анна Григорьевна

Московкина (Бушманова) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1956

Сын: Московкин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Московкин Николай Васильевич

Бродовица, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно