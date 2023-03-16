Московкина (Бушманова) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1956
Сын: Московкин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Московкин Николай Васильевич
Бродовица, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно