Чекалова (Орехова) Наталья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Орехова) Наталья Емельяновна

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

18.08.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
18.08.1874 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение
18.08.1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
23.10.1892 ст.

Муж: Чекалов Трофим Ульянович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1893 ст.

Дочь: Чекалова Параскева Трофимовна

Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1895 ст.

Сын: Чекалов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1896 ст.

Дочь: Орехова Серафима Трофимовна

Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1898 ст.

Сын: Чекалов Мефодий Трофимович

Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1899 ст.

Сын: Чекалов Ермолай Трофимович

Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1901 ст.

Сын: Чекалов Тихон Трофимович

Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1902 ст.

Дочь: Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1904 ст.

Дочь: Ирина Трофимовна

Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1905 ст.

Сын: Чекалов Николай Трофимович

Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1908 ст.

Дочь: Чекалова Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1909 ст.

Дочь: Елизавета Трофимовна

Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1911 ст.

Дочь: Чекалова Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1913 ст.

Дочь: Клавдия Трофимовна

Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1916 ст.

Дочь: Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1919 ст.

Сын: Чекалов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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