Чекалова (Орехова) Наталья Емельяновна
Место рождения
Дата рождения18.08.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Чекалова Параскева Трофимовна
Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович
Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович
Дочь: Орехова Серафима Трофимовна
Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович
Сын: Чекалов Мефодий Трофимович
Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович
Сын: Чекалов Ермолай Трофимович
Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович
Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович
Дочь: Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович
Дочь: Ирина Трофимовна
Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович
Сын: Чекалов Николай Трофимович
Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович
Дочь: Чекалова Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович
Дочь: Елизавета Трофимовна
Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович
Дочь: Чекалова Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович
Дочь: Клавдия Трофимовна
Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович
Дочь: Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович
Отец ребёнка: Чекалов Трофим Ульянович