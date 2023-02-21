Катанцев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катанцев Семен Васильевич
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катанцев Федор Васильевич
Мать ребёнка: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно
Смерть
Неизвестно