Ларичев Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаричев Михаил Алексеевич

Ларичев Михаил Алексеевич

avatar

Место рождения

Лебзово, Устьянская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

15.09.1921

Дата смерти

19.06.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Лебзово, Устьянская волость, Кадниковский уезд
Место жительства
С 1937 по 1941
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
По 1937
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1945 по 1995
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
19.06.1995
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close