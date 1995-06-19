Ларичев Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения15.09.1921
Дата смерти19.06.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1937 по 1941
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
По 1937
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1945 по 1995
Смерть
19.06.1995