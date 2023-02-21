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Солдатова Матрёна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1808 и 1814

Дочь: Василиса Александровна

Отец ребёнка: Солдатов Александр Ильич

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Васса Александровна

Отец ребёнка: Солдатов Александр Ильич

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Ефимия Александровна

Отец ребёнка: Солдатов Александр Ильич

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Солдатов Павел Александрович

Отец ребёнка: Солдатов Александр Ильич

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Солдатов Иван Александрович

Отец ребёнка: Солдатов Александр Ильич

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Солдатов Василий Александрович

Отец ребёнка: Солдатов Александр Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Александр Ильич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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