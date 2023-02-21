Солдатова Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1814
Дочь: Василиса Александровна
Отец ребёнка: Солдатов Александр Ильич
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Васса Александровна
Отец ребёнка: Солдатов Александр Ильич
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Ефимия Александровна
Отец ребёнка: Солдатов Александр Ильич
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Солдатов Павел Александрович
Отец ребёнка: Солдатов Александр Ильич
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Солдатов Иван Александрович
Отец ребёнка: Солдатов Александр Ильич
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Солдатов Василий Александрович
Отец ребёнка: Солдатов Александр Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно