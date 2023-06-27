Канева-Трубинь Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канева-Трубинь Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1962

Отец: Шишелов Федор Васильевич

Мать: Канева-Торопова Устина Ивановна

Рождение ребёнка
19.09.1981

Дочь: Трубинь Виктория Леонидовна

Отец ребёнка: Трубинь Леонид Эдвинович

Рождение ребёнка
30.11.1982

Дочь: Чупрова Зоя Леонидовна

Отец ребёнка: Трубинь Леонид Эдвинович

Рождение ребёнка
29.10.1984

Сын: Трубинь Леонид Леонидович

Отец ребёнка: Трубинь Леонид Эдвинович

Рождение ребёнка
07.12.1990

Сын: Осташов Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан