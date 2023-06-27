Канева-Трубинь Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1962
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1962
Рождение ребёнка
19.09.1981
Дочь: Трубинь Виктория Леонидовна
Отец ребёнка: Трубинь Леонид Эдвинович
Рождение ребёнка
30.11.1982
Дочь: Чупрова Зоя Леонидовна
Отец ребёнка: Трубинь Леонид Эдвинович
Рождение ребёнка
29.10.1984
Сын: Трубинь Леонид Леонидович
Отец ребёнка: Трубинь Леонид Эдвинович
Рождение ребёнка
07.12.1990
Отец ребёнка: не указан