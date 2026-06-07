Граф Комаровский ЕВГРАФ ФЕДОТОВИЧ 18.11.1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Граф Комаровский ЕВГРАФ ФЕДОТОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 18.11.1769

умер 13.10.1843

Мать
(Зиновьева) ЮЛИАНА ИВАНОВНА1732 г.р.
Отец
Комаровский ФЕДОТ АФАНАСЬЕВИЧ1728 г.р.
Супруги
Графиня Комаровская (Цурикова) ЕЛИЗАВЕТА ЕГОРОВНА1787 г.р.
Дети
Граф Комаровский ЕГОР ЕВГРАФОВИЧ28.05.1803 г.р.
(Графиня Комаровская) АННА ЕВГРАФОВНА1806 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1769

Отец: Комаровский ФЕДОТ АФАНАСЬЕВИЧ

Мать: (Зиновьева) ЮЛИАНА ИВАНОВНА

Бракосочетание
1802

Жена: Графиня Комаровская (Цурикова) ЕЛИЗАВЕТА ЕГОРОВНА

Рождение ребёнка
28.05.1803

Сын: Граф Комаровский ЕГОР ЕВГРАФОВИЧ

Мать ребёнка: Графиня Комаровская (Цурикова) ЕЛИЗАВЕТА ЕГОРОВНА

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Графиня Комаровская) АННА ЕВГРАФОВНА

Мать ребёнка: Графиня Комаровская (Цурикова) ЕЛИЗАВЕТА ЕГОРОВНА

Рождение ребёнка
02.02.1811

Дочь: Графиня Комаровская СОФЬЯ ЕВГРАФОВНА

Мать ребёнка: Графиня Комаровская (Цурикова) ЕЛИЗАВЕТА ЕГОРОВНА

Рождение ребёнка
1812

Сын: Граф Комаровский ПАВЕЛ ЕВГРАФОВИЧ

Мать ребёнка: Графиня Комаровская (Цурикова) ЕЛИЗАВЕТА ЕГОРОВНА

Смерть
13.10.1843

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