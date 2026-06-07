Граф Комаровский ЕВГРАФ ФЕДОТОВИЧ
мужской, родился 18.11.1769
умер 13.10.1843
Мать(Зиновьева) ЮЛИАНА ИВАНОВНА1732 г.р.
ОтецКомаровский ФЕДОТ АФАНАСЬЕВИЧ1728 г.р.
Супруги
Дети
Граф Комаровский ЕГОР ЕВГРАФОВИЧ28.05.1803 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
18.11.1769
Бракосочетание
1802
Рождение ребёнка
28.05.1803
Сын: Граф Комаровский ЕГОР ЕВГРАФОВИЧ
Мать ребёнка: Графиня Комаровская (Цурикова) ЕЛИЗАВЕТА ЕГОРОВНА
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Графиня Комаровская) АННА ЕВГРАФОВНА
Мать ребёнка: Графиня Комаровская (Цурикова) ЕЛИЗАВЕТА ЕГОРОВНА
Рождение ребёнка
02.02.1811
Дочь: Графиня Комаровская СОФЬЯ ЕВГРАФОВНА
Мать ребёнка: Графиня Комаровская (Цурикова) ЕЛИЗАВЕТА ЕГОРОВНА
Рождение ребёнка
1812
Сын: Граф Комаровский ПАВЕЛ ЕВГРАФОВИЧ
Мать ребёнка: Графиня Комаровская (Цурикова) ЕЛИЗАВЕТА ЕГОРОВНА
Смерть
13.10.1843