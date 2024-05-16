Самойлов Нил Алексеевич 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самойлов Нил Алексеевич

Место рождения

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1858

Жена: Самойлова Ирина Игнатьевна

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Самойлов Аггей Нилович

Мать ребёнка: Самойлова Ирина Игнатьевна

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Самойлов Николай Нилович

Мать ребёнка: Самойлова Ирина Игнатьевна

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Самойлова Александра Ниловна

Мать ребёнка: Самойлова Ирина Игнатьевна

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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