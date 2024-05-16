Самойлов Нил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1858
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Самойлова Ирина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Самойлова Ирина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Самойлова Александра Ниловна
Мать ребёнка: Самойлова Ирина Игнатьевна
Смерть
Неизвестно