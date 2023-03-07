Шатунова Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунова Парасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Шатунов Емельян Фадеев

Отец ребёнка: Шатунов Фадей Лазарев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Мария Фадеева

Отец ребёнка: Шатунов Фадей Лазарев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Шатунов Егор Фадеев

Отец ребёнка: Шатунов Фадей Лазарев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Шатунов Филипп Фадеев

Отец ребёнка: Шатунов Фадей Лазарев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Шатунов Матвей Фадеев

Отец ребёнка: Шатунов Фадей Лазарев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Катерина Фадеева

Отец ребёнка: Шатунов Фадей Лазарев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Фадей Лазарев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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