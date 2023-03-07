Шатунова Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Шатунов Фадей Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Мария Фадеева
Отец ребёнка: Шатунов Фадей Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Шатунов Егор Фадеев
Отец ребёнка: Шатунов Фадей Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Шатунов Фадей Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Шатунов Фадей Лазарев
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Катерина Фадеева
Отец ребёнка: Шатунов Фадей Лазарев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834