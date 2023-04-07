Щепетков Дмитрий Харлампиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1886
Рождение ребёнка
01.05.1912
Сын: Щепетков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Щепеткова Александра Александровна
Рождение ребёнка
13.03.1913
Сын: Щепетков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Щепеткова Александра Александровна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Козулина Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Щепеткова Александра Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щепетков Леонид Дмитриевич
Мать ребёнка: Щепеткова Александра Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щепетков Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Щепеткова Александра Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно