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Щепетков Дмитрий Харлампиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1886

Отец: Щепетков Харлампий Степанович

Мать: Щепеткова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1912

Сын: Щепетков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Щепеткова Александра Александровна

Рождение ребёнка
13.03.1913

Сын: Щепетков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Щепеткова Александра Александровна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Козулина Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Щепеткова Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щепетков Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: Щепеткова Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щепетков Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Щепеткова Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щепеткова Александра Александровна

Смерть
Неизвестно