Агафья Киреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Фомин
Отец ребёнка: Фома Ерошков
Рождение ребёнка
1780
Сын: Игнат Фомин
Отец ребёнка: Фома Ерошков
Рождение ребёнка
1782
Сын: Дорофей Фомин
Отец ребёнка: Фома Ерошков
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Арина Фомина
Отец ребёнка: Фома Ерошков
Рождение ребёнка
1800
Сын: Герман Фомин
Отец ребёнка: Фома Ерошков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Ерошков
Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно