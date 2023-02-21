Агафья Киреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Киреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Фомин

Отец ребёнка: Фома Ерошков

Рождение ребёнка
1780

Сын: Игнат Фомин

Отец ребёнка: Фома Ерошков

Рождение ребёнка
1782

Сын: Дорофей Фомин

Отец ребёнка: Фома Ерошков

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Арина Фомина

Отец ребёнка: Фома Ерошков

Рождение ребёнка
1800

Сын: Герман Фомин

Отец ребёнка: Фома Ерошков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Ерошков

Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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