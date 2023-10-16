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Курочкин Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Курочкин Алексей Екимов

Мать: Курочкина Мария Александровна

Бракосочетание
27.08.1906 ст.

Жена: Курочкина Анна Алексеена

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
От жениха: Пётр Петрович Кошкин Владимир Алексеевичч Курочкин от невесты: Николай Алексеевич Курочкин Сергей Алексеевич Иродов
Рождение ребёнка
25.01.1916

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Курочкина Анна Алексеена

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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