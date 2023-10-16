Курочкин Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
27.08.1906 ст.
Жена: Курочкина Анна Алексеена
От жениха: Пётр Петрович Кошкин Владимир Алексеевичч Курочкин от невесты: Николай Алексеевич Курочкин Сергей Алексеевич Иродов
Рождение ребёнка
25.01.1916
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Курочкина Анна Алексеена
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно