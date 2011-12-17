Сёмочкин Артур Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сёмочкин Артур Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.2011

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.2011

Отец: Сёмочкин Роман Юрьевич

Мать: не указана

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