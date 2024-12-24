Мавликаева Сулиха Асылгузиновна 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мавликаева Сулиха Асылгузиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности
1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Асылгузя

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мавликай

Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мавликай

Рождение ребёнка
1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мавликай

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мавликаева Асылбика Мавликаевна

Отец ребёнка: Мавликай

Новотумбагушево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мавликай

Смерть
Неизвестно

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