Мавликаева Сулиха Асылгузиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Асылгузя
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мавликай
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мавликаева Асылбика Мавликаевна
Отец ребёнка: Мавликай
Новотумбагушево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1911
Смерть
Неизвестно