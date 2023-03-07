Пасынков Трофим Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1672
Дата смерти1736
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672
Отец: Пасынков Матвей Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Пасынков Дмитрий Трофимов
Мать ребёнка: Пасынкова Марья Купреянова
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Останина Оксинья Трофимова
Мать ребёнка: Пасынкова Марья Купреянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пасынкова Марья Купреянова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1736