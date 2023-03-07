Пасынков Трофим Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПасынков Трофим Матвеев

Пасынков Трофим Матвеев

avatar

Место рождения

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

1736

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: Пасынков Матвей Петров

Мать: не указана

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Пасынков Дмитрий Трофимов

Мать ребёнка: Пасынкова Марья Купреянова

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Останина Оксинья Трофимова

Мать ребёнка: Пасынкова Марья Купреянова

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасынков Трофим Трофимов

Мать ребёнка: Пасынкова Марья Купреянова

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасынкова Марья Купреянова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1736
Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close