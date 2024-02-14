Камалетдинов Гыйлметдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамалетдинов Гыйлметдин

Камалетдинов Гыйлметдин

Место рождения

Вольный Стан?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шарафетдинова) Бибираися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шарафетдинова) Бибираися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шарафетдинова) Бибираися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шарафетдинова) Бибираися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шарафетдинова) Бибираися

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шарафетдинова) Бибираися

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Низамова (Гильметдин) Файзя

Мать ребёнка: (Шарафетдинова) Бибираися

Смерть
Неизвестно

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