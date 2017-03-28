Руденко Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1954
Дата смерти28.03.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1977
Сын: Руденко Роман Александрович
Мать ребёнка: Руденко-Мозгина Нина Николаевна
Рождение ребёнка
13.06.1982
Сын: Руденко Денис Александрович
Мать ребёнка: Руденко-Мозгина Нина Николаевна
Смерть
28.03.2017