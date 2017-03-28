Руденко Александр Васильевич 20.01.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Руденко Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1954

Дата смерти

28.03.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руденко-Мозгина Нина Николаевна

Рождение ребёнка
25.03.1977

Сын: Руденко Роман Александрович

Мать ребёнка: Руденко-Мозгина Нина Николаевна

Рождение ребёнка
13.06.1982

Сын: Руденко Денис Александрович

Мать ребёнка: Руденко-Мозгина Нина Николаевна

Смерть
28.03.2017

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