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Андрющенко Прокопий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.07.1931

Жена: Андрющенко Мелания (Миля) Дмитриевна

Супруг(-а): Прокопий Фёдорович Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1932

Сын: Андрющенко Анатолий Прокофьевич

Мать ребёнка: Андрющенко Мелания (Миля) Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андрющенко Мелания (Миля) Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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