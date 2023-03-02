Андрющенко Прокопий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.07.1931
Супруг(-а): Прокопий Фёдорович Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1932
Сын: Андрющенко Анатолий Прокофьевич
Мать ребёнка: Андрющенко Мелания (Миля) Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.07.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андрющенко Мелания (Миля) Дмитриевна
Смерть
Неизвестно