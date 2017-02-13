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Власова Вера Федоровна

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Место рождения

Республика Татарстан, деревня "Елань"

Дата рождения

13.05.1950

Дата смерти

13.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Республика Татарстан, деревня "Елань"
Рождение ребёнка
09.03.1971

Сын: Бехтин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Бехтин Александр Иларионович

Поселок ж/д станции "Высокая гора"
Рождение ребёнка
28.12.1972

Дочь: Бехтина Людмила Александровна

Отец ребёнка: Бехтин Александр Иларионович

Посёлок ж/д станции "Высокая гора"
Рождение ребёнка
19.02.1977

Дочь: Бехтина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Бехтин Александр Иларионович

Поселок ж/д станции "Высокая гора"
Смерть
13.02.2017
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