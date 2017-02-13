Власова Вера Федоровна
Место рожденияРеспублика Татарстан, деревня "Елань"
Дата рождения13.05.1950
Дата смерти13.02.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Республика Татарстан, деревня "Елань"
Рождение ребёнка
09.03.1971
Сын: Бехтин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Бехтин Александр Иларионович
Поселок ж/д станции "Высокая гора"
Рождение ребёнка
28.12.1972
Дочь: Бехтина Людмила Александровна
Отец ребёнка: Бехтин Александр Иларионович
Посёлок ж/д станции "Высокая гора"
Рождение ребёнка
19.02.1977
Дочь: Бехтина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Бехтин Александр Иларионович
Поселок ж/д станции "Высокая гора"
Смерть
13.02.2017